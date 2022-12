Mau tempo regressa. Portugal continental enfrenta dois dias de chuva forte

. Além da chuva e do vento, a meteorologia prevê também agitação marítima.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu o estado de alerta especial amarelo para os distritos de Viana dos Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Lisboa, Santarém e Setúbal., que provocaram inundações em Lisboa, Alentejo e Ribatejo.

"Período crítico"

Na última noite,O vento é de quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros hora no litoral, ao passo que a agitação marítima sofrerá igualmente um agravamento a desta segunda-feira.A ANEPC apela às populações para que se protejam face aos riscos de inundações em meios urbanos., recomendou o comandante André Fernandes.

Diante das previsões de precipitação intensa nas bacias hidrográficas do Tejo, Sado e Guadiana e ribeiras do Algarve, poderá verificar-se alguma situação mais crítica na terça-feira.



A chuva intensa que caiu na passada terça-feira esteve na origem de mais de três mil ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas. Fustigou sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.A Proteção Civil registou mais de 7.950 ocorrências, incluindo 4.841 inundações, e 88 desalojados entre as 0h00 do dia 7 e as 8h00 do dia 15 de dezembro.

