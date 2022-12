Mau tempo. Seguradoras receberam milhares de ocorrências

As seguradoras receberam milhares de ocorrências devido ao mau tempo e valores significativos de indemnizações a processar. José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), disse que esperam resolver as situações o mais rapidamente possível, mas admite que algumas das situações podem levar "uma semana ou duas a resolver".