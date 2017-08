Partilhar o artigo Medicamento retirado do mercado: empresa vai ter que pedir reavaliação para poder vender Imprimir o artigo Medicamento retirado do mercado: empresa vai ter que pedir reavaliação para poder vender Enviar por email o artigo Medicamento retirado do mercado: empresa vai ter que pedir reavaliação para poder vender Aumentar a fonte do artigo Medicamento retirado do mercado: empresa vai ter que pedir reavaliação para poder vender Diminuir a fonte do artigo Medicamento retirado do mercado: empresa vai ter que pedir reavaliação para poder vender Ouvir o artigo Medicamento retirado do mercado: empresa vai ter que pedir reavaliação para poder vender