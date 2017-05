Medicamentos fora de prazo pouco reciclados

Foto: Mohammed Salem - Reuters

Do total de embalagens e medicamentos vendidos no ano passado, apenas 12 por cento foram reciclados através do sistema de entrega nas farmácias de caixas vazias e remédios fora do prazo.



O número ficou aquém da meta que tinha sido estabelecida pela Valormed a sociedade que tem a responsabilidade de gerir estes resíduos.



A jornalista Isabel Cunha registou o pedido dos ambientalistas da associação Zero para que aquele número seja revertido.