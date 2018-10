Medicamentos inovadores evitaram 110 mil mortes

Antena 130 Out, 2018, 06:52 / atualizado em 30 Out, 2018, 09:30 | País

A conclusão é de um estudo da Associação da Indústria Farmacêutica sobre a realidade do medicamento no país.





O documento a que a Antena 1 teve acesso mostra que em quase três décadas, a utilização destes fármacos acrescentou dois milhões de anos de vida saudável aos portugueses.











O estudo selecionou oito doenças para avaliar o impacto dos novos medicamentos entre elas o cancro do pulmão, esquizofrenia e SIDA tendo concluido que os benefícios foram muito superiores à despesa total com os medicamentos do país.Só em 2016 os medicamentos inovadores adicionaram 180 mil anos de vida saudável a Portugal avaliados entre cinco a sete mil milhões de euros, o que representa quase metade da despesa farmacêutica total em Portugal num ano.O estudo " O Valor do Medicamento em Portugal " é apresentado esta terça-feira em Lisboa num congresso da Associação da Indústria Farmacêutica.