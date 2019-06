Partilhar o artigo Medicina Narrativa. Impulsionadora do conceito recebe o título de Doutora Honoris Causa Imprimir o artigo Medicina Narrativa. Impulsionadora do conceito recebe o título de Doutora Honoris Causa Enviar por email o artigo Medicina Narrativa. Impulsionadora do conceito recebe o título de Doutora Honoris Causa Aumentar a fonte do artigo Medicina Narrativa. Impulsionadora do conceito recebe o título de Doutora Honoris Causa Diminuir a fonte do artigo Medicina Narrativa. Impulsionadora do conceito recebe o título de Doutora Honoris Causa Ouvir o artigo Medicina Narrativa. Impulsionadora do conceito recebe o título de Doutora Honoris Causa