Médico de Saúde Pública não vê benefícios em trazer português isolado no navio no Japão

O português infetado com o novo coronavírus continua isolado na cabine do navio de cruzeiros atracado no Japão, mas diz que quer regressar a Portugal. O médico Guilherme Duarte, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, disse à RTP que não parece "haver ganhos evidentes" em trazer o cidadão infetado para Portugal.