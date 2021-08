Médicos do Centro aplaudem adesão massiva à vacinação

"O trabalho que os médicos de família têm desenvolvido tem sido imprescindível para o êxito do processo de vacinação. Nas visitas que efetuámos aos centros de vacinação da região Centro, observámos o empenho, a dedicação, a entrega dos médicos de família", refere o presidente daquela estrutura, em comunicado enviado à agência Lusa.

Carlos Cortes sublinha que "é um orgulho imensurável para Portugal, e para a região Centro, que já alcançou a meta europeia de 70% da população vacinada".

A SRCOM salienta que, de acordo com dados avançados pela Direção-Geral da Saúde, a região Centro (80%) é das mais avançadas neste processo, com 79 centros de vacinação, logo a seguir ao Alentejo, que lidera o `ranking`.

"Apesar do processo de vacinação nalguns hospitais da região Centro se ter iniciado com irregularidades, é com satisfação que testemunhamos que a Administração Regional de Saúde do Centro, os Agrupamentos de Centros de Saúde, as Unidades Locais de Saúde, os seus médicos e os profissionais em geral desenvolveram um esforço notável em prol da ciência, da proteção das pessoas, colocando a região Centro na dianteira da vacinação em Portugal", frisa Carlos Cortes.

O presidente da SRCOM manifesta o seu "profundo sentido de agradecimento a toda a população, designadamente aos mais jovens e adolescentes que superaram todos os receios e acorreram aos centros de vacinação da região Centro e do resto do país de forma expressiva".

"Estamos no patamar cimeiro da vacinação mundial, quer pela magnífica organização liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo e a sua `task force`, quer pela adesão da população", acrescenta.

Desde a primeira hora deste processo, sob o lema "Proteger o Futuro", que a SRCOM tem levado a cabo uma campanha de sensibilização sobre a vacinação contra a covid-19 para transmitir tranquilidade e segurança.

"A vacinação é absolutamente fundamental", considera Carlos Cortes, salientando que "este êxito é um ato coletivo de solidariedade e de preocupação com os outros".