Médicos iniciam greve nacional de três dias

Convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a paralisação decorre em simultâneo com uma greve ao trabalho extraordinário, iniciada na segunda-feira pelos médicos de família, com a duração de um mês, e também promovida pela mesma estrutura sindical.

Estima-se que milhares de utentes vão ficar sem consulta. O ministro da Saúde argumentou ser necessário mais diálogo.

Para sexta-feira está marcada uma nova reunião negocial entre Governo e sindicatos.

Na sexta-feira passada, no final de uma reunião negocial, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, acusou o Ministério da Saúde de "não apresentar os documentos negociais", asseverando que só iria à próxima reunião com a tutela se recebesse as propostas do Governo antecipadamente.

Na véspera do primeiro dia da greve nacional, que termina na quinta-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assegurou que iria apresentar uma proposta de revisão da grelha salarial aos médicos e lamentou o "criticismo excessivo" que tem havido sobre a forma como têm decorrido as negociações, que se iniciaram ainda em 2022 com a antecessora ministra Marta Temido, mas que resultaram até à data sem acordo entre as partes.

Na fase de discussão do protocolo negocial, em julho de 2022, Governo e sindicatos concordaram em incluir a grelha salarial dos médicos do Serviço Nacional de Saúde nas negociações.

O Bloco de Esquerda veio esta semana apresentar ideias para um projeto de lei para o Serviço Nacional de Saúde, que propõe o aumento de 40% dos salários dos médicos que se dediquem em exclusivo ao SNS e um aumento dos dias de férias.

O presidente do PSD acusa o governo de gerir mal o Serviço Nacional de Saúde. De visita à Madeira, o Luís Montenegro pediu ao primeiro-ministro e ao ministro da Saúde para dizerem a verdade sobre os problemas do SNS, depois do discurso de Pizarro no debate do Estado da Nação.