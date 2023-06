Médicos internos de pediatria no Algarve estão a contestar obrigação de fazerem urgências

Os internos de pediatria afirmaram que a decisão é ilegal e representa um "grande transtorno" para os internos do quarto e quinto anos, alguns a estagiar em Lisboa, Coimbra e Porto, uma vez que no Algarve os estágios em pediatria não estão certificados.



O Centro Hospitalar Universitário do Algarve foi interpelado pela RTP e respondeu com um comunicado escrito a dizer que os médicos internos de pediatria têm "o dever" de "assegurar o serviço aos doentes" e que as disponibilidades devem ser articuladas.



Já o Sindicato Independente dos Médicos deu um parecer desfavorável a esta medida e vai pedir a intervenção da Ordem dos Médicos.