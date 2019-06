Médicos legistas em greve exigem reconhecimento e condições de trabalho

Foto: @GoogleMaps/DR

Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, refere que é preciso salvar o IML como instituição independente dentro da esfera pública.



O sindicalista diz que o instituto tem sido depauperado e dois terços do trabalho realizado já é feito por pessoal externo.



Os sindicatos alertam para a falta de meios no Instituto de Medicina Legal e acusam a ministra da Justiça de não mostrar qualquer respeito por estes profissionais.