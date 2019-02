Medidas de apoio a cuidadores informais aprovadas em Conselho de Ministros

RTP07 Fev, 2019, 16:56 | País

"Esta proposta de lei, que é agora submetida ao Parlamento, como não poderia deixar de ser, está perfeitamente em linha com o que está previsto sobre esta matéria no Orçamento do Estado, que prevê a realização no imediato de projetos-piloto de apoio a cuidadores informais”, sublinhou Tiago Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.



“O diploma, contudo, não se limita a regular os projetos-piloto”, esclareceu o secretário de Estado. “É um diploma que prevê a existência de um conjunto de medidas vastas de apoio a cuidadores informais”.“Mas obviamente que, prevendo o Orçamento do Estado que, no imediato, este mecanismo será testado através de projetos-piloto, é também isso que, obviamente, este diploma contempla, como não poderia deixar de ser”, explicou.Tiago Antunes não especificou, porém, as medidas que integram o documento, esclarecendo que “essa proposta de lei será alvo de uma apresentação pública e detalhada por parte do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social no início da próxima semana”.De acordo com o Conselho de Ministros, o diploma “não só reconhece a importância do cuidador informal como valoriza a sua dedicação pessoal na prestação de cuidados a quem se encontra, a seu cargo, em situação de dependência e/ou incapacidade”.Estima-se que em Portugal existam cerca de 200 mil pessoas, a maioria mulheres, que cuidam a tempo inteiro de familiares dependentes. Muitas destas pessoas chegam a ter de deixar os seus empregos para poderem providenciar este apoio.