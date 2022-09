Medidas do Governo sobre colocação dos professores fazem "algumas cócegas" aos problemas

Para Mário Nogueira as medidas "fazem umas cócegas aos problemas” e não vão além disso. E por isso este ano letivo começa com um problema já recorrente: a falta de professores, refere.As medidas que foram tomadas pelo Ministério da Educação ao permitir, por exemplo, que mais pessoas sem habilitações pedagógicas possam dar aulas, não resolve de todo o problema no entender da Federação Nacional de Professores.A questão de fundo passa por valorizar a carreira de professor, diz Mário Nogueira. Um ponto ainda mais importante nesta altura em que os professores em particular e a sociedade em geral passam por mais dificuldades