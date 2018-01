Partilhar o artigo Medina e Moreira concordam com eleição direta do Presidente nas áreas metropolitanas Imprimir o artigo Medina e Moreira concordam com eleição direta do Presidente nas áreas metropolitanas Enviar por email o artigo Medina e Moreira concordam com eleição direta do Presidente nas áreas metropolitanas Aumentar a fonte do artigo Medina e Moreira concordam com eleição direta do Presidente nas áreas metropolitanas Diminuir a fonte do artigo Medina e Moreira concordam com eleição direta do Presidente nas áreas metropolitanas Ouvir o artigo Medina e Moreira concordam com eleição direta do Presidente nas áreas metropolitanas