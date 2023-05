Medina suspeito de pagar verba para criar comentários com dinheiros da Câmara

José Sena Goulão - Lusa

Fernando Medina é suspeito de pagar cinco mil euros mensais, entre 2016 e 2017, a um assessor de comunicação, que lhe preparava os comentários semanais na TVI 24 e as crónicas que escrevia no Correio da Manhã, com dinheiros da autarquia.