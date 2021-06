Meia centena de queixas por ano de assédio moral na Função Pública

Os sindicatos consideram que os números não espelham a realidade e que a dimensão dos casos de assédio moral na Função Pública supera as cerca de duzentas queixas registadas até ao momento.

José Abraão, secretário-geral do sindicato dos trabalhadores da administração pública, diz à Antena 1 que se vive um clima de medo.Para o sindicalista, é preciso formar os trabalhadores para diminuir o assédio no emprego que está a crescer com o teletrabalho.O secretário-geral do sindicato dos trabalhadores da administração pública diz que os funcionários têm medo e não acreditam na resolução dos problemas. Das 203 queixas de assédio a registar desde 2017, 64 estão em instrução e só 62 foram resolvidas.