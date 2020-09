Melhora a confiança dos portugueses em relação às vacinas

Foto: Reuters

Um inquérito internacional da revista científica The Lancet, realizado ainda antes da pandemia de Covid-19, mostra que Portugal está a subir no ranking de países que consideram as vacinas seguras, importantes e eficazes. Cerca de metade dos portugueses confia na segurança e eficácia das vacinas. Mais do que no passado, mas um valor abaixo do que acontece noutros países.