"Melhores municípios para viver". Candidatura ao prémio custou 15.375 euros

Os autores do estudo dizem que a candidatura aos prémios necessitava de inscrição, tal como o pagamento de 15 mil euros e que a proposta que foi feita a todos os concelhos.



Mas muitos dos autarcas que venceram as 11 categorias do ranking não deram esta informação às populações e fizeram questão de partilhar publicamente que são os melhores do país, mesmo quando a amostra se reduziu a 20.



Um ranking no mínimo polémico que deixa muitas dúvidas sobre a transparência de todo este processo.