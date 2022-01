Mensagem de ano novo. Marcelo deseja "previsibilidade" após legislativas

Olhando às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro, o Chefe de Estado propugnou que, enumerou Marcelo Rebelo de Sousa.Naquela que foi a quinta mensagem de ano novo desde que tomou posse como presidente da República, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa dedicou boa parte do discurso ao quadro da pandemia no país, afirmando que é necessário “virar a página”.

Mensagem de ano novo do presidente da República na íntegra

, exortou.

“Superação da pandemia”

Marcelo colocou a tónica na necessidade de “consolidar o percurso para a superação da pandemia”, assinalando que o período entre janeiro e março será o “tempo crucial” para encerrar “um capítulo da história”.Ainda segundo o presidente, o país terá de rever “as vidas congeladas, adiadas, trucidadas pela pandemia”, desde logo por meio dos fundos europeus, “que são irrepetíveis” e devem ser implementados “com transparência, rigor, competência e eficácia, combatendo as corrupções e os favorecimentos ilícitos”.

Cinco ideias

Foram cinco as expressões que deram forma ao discurso do presidente:Marcelo Rebelo de Sousa pediu também que se redescubra a solidariedade e se cuide “dos mais sacrificados pela pandemia, pelo desemprego, pela insolvência pela paragem da vida”, designadamente “os mais idosos, os mais doentes, os portadores de deficiência, os desamparados na escola, na busca de profissão ou de casa, na integração numa sociedade diversa”.Num balanço de 2021, Marcelo disse que os primeiros seis meses “foram, aqui e lá fora, mais duros do que em 2020, em pandemia, paragem económica, crise social, descompensação nas pessoas e desgaste nas instituições”.“Resistimos, contivemos, vacinámos, reabrimos escolas presenciais, pusemos a economia a arrancar, exportámos, recebemos turistas outra vez, ensaiámos começar de novo”, enfatizou.

“Recuperar o tempo perdido”

O presidente da República vincou que a pandemia da covid-19 “teimou em persistir no final do ano”. E quis sublinhar que o crescimento das infeções obriga o país, “serena, mas teimosamente, a testar, a vacinar, a resistir” e a “aprender a conviver” com o coronavírus:Marcelo afirmou que “2022 tem mesmo de ser ano novo, vida nova, num mundo com menos pandemia, mais crescimento, menos pobreza, mais empenho nos desafios do clima”., completou.O presidente da desejou, por último, um bom ano para todos os portugueses "e em especial para as Forças Armadas, as forças de segurança e os civis” que se encontram em “mandatos que prestigiam” o nome de Portugal “nos cinco continentes”.“Eu estou presente mais do que nunca, conto convosco mais do que nunca. Bom 2022 para o nosso Portugal, para cada uma e cada um de todos vós, que bem o mereceis”, rematou.