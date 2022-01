Mensagem do Presidente. Partidos subscrevem urgência de "virar a página"

Foto: Mário Cruz - Lusa

O presidente da República diz que 2022 tem de ser o ano de "virar a página". O PS diz que se revê na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Já o PSD sublinha a urgência do virar de página e afirma que quer ser o protagonista dessa mudança.