Mensagem de Natal. António Costa deseja paz, solidariedade e confiança

Por esta razão, o primeiro-ministro deixou uma palavra de carinho especial à comunidade ucraniana em Portugal que “há vários anos contribui dedicadamente para o nosso desenvolvimento e aos que vieram nestes últimos meses à procura de segurança”.“A todos, desejo”, afirmou.Ainda com a guerra em mente, o chefe de Governo explicou que a solidariedade é necessária para ultrapassar as suas consequências. “Este ano, a inflação atingiu níveis que não vivíamos há três décadas; as taxas de juro subiram para valores que os mais novos não conheciam; e a fatura da energia cresceu, tanto para as famílias como para as empresas”, relembrou.Dificuldades estas que têm sido enfrentadas com solidariedade, na perspetiva do primeiro-ministro., afirmou.A confiança surge na mensagem de Natal de António Costa como a garantia dada por Portugal perante a incerteza no cenário internacional. “Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer no presente”, sublinha.António Costa aponta ainda como “desafios estratégicos” que se colocam neste momento ao país“A trajetória sustentada de redução do défice e da dívida coloca-nos ao abrigo das turbulências do passado”, salienta o primeiro-ministro. “O investimento que temos feito nas qualificações, na ciência, na inovação, e na transição energética e climática garante-nos que estamos no pelotão da frente para vencer os desafios do futuro”.O chefe de Governo termina a mensagem aos portugueses com, assim como uma palavra de afeto e conforto “a todos aqueles que, por vicissitudes da vida, se encontram sozinhos nesta quadra”.