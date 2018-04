Mercado da habitação sofre alterações significativas

Não há números oficiais, mas o Diário de Notícias desta segunda-feira conta que no ano passado pelo menos metade dos contratos assinados são de apenas um ano, com os proprietários a garantirem a possibilidade de subir a renda e de escolher novos inquilinos.



Neste contexto, o Governo vai apresentar esta segunda-feira uma nova geração de políticas para o setor da habitação, numa altura, como conta a jornalista Rosa Azevedo, em que é cada vez mais difícil viver nas grandes cidades.



Com os preços das rendas em máximos históricos são cada vez mais as famílias confrontadas com a impossibilidade de pagar as rendas. Em muitos casos, a solução passa por deixar as cidades ou então partilhar casa.



Foi essa a escolha de um investigador que divide uma casa arrendada com duas pessoas com mais de 30 anos, conforme conta a reportagem da jornalista Rita Fernandes.