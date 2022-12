Meteorologia coloca nove distritos sob aviso laranja na próxima madrugada

Segundo o site do IPMA, o aviso laranja vai cobrir os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Braga das 6h00 às 12h00 de segunda-feira. Isto por causa das previsões de "precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada".

Estes avisos deverão ser reduzidos para amarelo nos mesmos distritos, a maioria dos quais até às 18h00 de terça-feira.

Para este domingo não estão ativos quaisquer avisos.

Todos os 18 distritos de Portugal continental ficam sob aviso amarelo também por causa do vento - Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 6h00 e as 15h00 de segunda-feira.

Haverá ainda avisos amarelos para a agitação marítima em Faro, Setúbal, Beja, Lisboa, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, em vigor para a maior parte dos distritos das 6h00 de segunda-feira às 21h00 de terça-feira. A ondulação pode chegar aos cinco metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro. Implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Proteção Civil fez ponto de situação

Em conferência de imprensa, ao final da manhã deste domingo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações na próxima madrugada, sobretudo no norte do país.



O estado de alerta laranja da ANPC irá vigorar em Aveiro, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga. Na segunda-feira, o estado de alerta deverá ser elevado para laranja no distrito de Setúbal.

O responsável apela a comportamentos preventivos por parte da população, nomeadamente ao permitir o escoamento das águas e conduzir com cuidados redobrados.

c/ Lusa