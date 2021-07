Miguel Albuquerque: "Estamos a seguir as regras da OMS"

O arquipélago prefere seguir as normas internacionais, apesar da recomendação da Direção-Geral da Saúde.



Vão ser utilizadas as vacinas da Pfizer, recomendadas pela Agência Europeia do Medicamento.



Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, diz que vão ser vacinados 20 mil jovens, em regime de Casa Aberta, no Centro de Vacinação do Funchal.