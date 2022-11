Miguel Alves acusado de prevaricação no processo da Operação Teia

De acordo com o Observador, refere o Observador que “existem suspeitas de que a empresa de Manuela Couto tenha sido favorecida na adjudicação de vários contratos”. Trata-se da mulher de Joaquim Couto, histórico socialista ex-autarca de Santo Tirso.





A investigação da Operação Teia foca-se na “sociedade Mit - Make it Happen, Lda. que realizou contratos com a Câmara Municipal de Caminha entre abril de 2015 e julho de 2016”, acrescenta o jornal.





Foi desse processo que se extraiu a certidão que tem como alvo Miguel Alves, a par de outros autarcas.





O assessor do primeiro-ministro, António Costa, está assim envolvido num segundo processo judicial.





Soube-se no final de Outubro passado que Miguel Alves, enquanto presidente da Câmara de Caminha, pagou rendas no montante de 300 mil euros de um pavilhão (Centro de Exposições Transfronteiriço) que ainda não saiu do papel, sendo essa verba uma espécie de adiantamento para a construção do aparelho que serviria Caminha, de acordo com o semanário Expresso.