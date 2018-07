Milhares de emigrantes portugueses na Venezuela de regresso à Madeira

Foto: Reuters

Jorge Carvalho, o secretário regional da Educação explicou que este fluxo pode continuar neste ritmo e sublinha a dificuldade de muitos dos que chegam. Devido a questões linguísticas, com as equivalências para o ingresso no ensino superior e reconhecimento das habitações.



Na Madeira, espera-se a transferência de um milhão e 500 mil euros, que correspondem a um terço dos encargos com a saúde e apoio social. Esta segunda-feira vai marcar o primeiro ano da eleição da Assembleia Constituinte da Venezuela.