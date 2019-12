Ministério da Educação diz que o sistema educativo português "é o único da OCDE que apresenta melhorias significativas"

As competências analisadas no estudo são leitura, matemática e ciências. São ainda avaliadas as capacidades para mobilizar esses conhecimentos na resolução de problemas do dia-a-dia nas sociedades contemporâneas, o ambiente escolar e as condições de equidade na aprendizagem.



Diz o Ministério da Educação que a edição do PISA 2018 avaliou pela terceira vez a literacia de leitura como domínio principal.

Ao todo foram avaliados 79 países/economias de todo o mundo e cerca de 600 mil alunos. Em Portugal participaram 276 escolas, 5.932 alunos e 5.452 professores, de todas as regiões do país.

No domínio principal - a

"Considerando os dois ciclos em que a leitura foi domínio principal, o resultado nacional alcançado em 2018 ficou significativamente acima da média obtida em 2000 (mais 22 pontos) e três pontos acima da média de 2009", diz o Ministério.







Em ciências, Portugal obteve 492 pontos, três pontos acima da média da OCDE (489 pontos).

"Na leitura comparada com os resultados de ciclos anteriores observou-se um decréscimo da pontuação média relativamente ao ciclo de 2015 (uma diferença de nove pontos). Este resultado acompanha a tendência decrescente da pontuação média da OCDE na avaliação das ciências", adianta o Ministério da Educação."Comparando os resultados alcançados em 2018 com os de ciclos anteriores, em que a matemática foi o domínio principal avaliado, verifica-se um aumento de 26 pontos relativamente a 2003, e de cinco pontos relativamente a 2012. Entre o ciclo de 2015 e o de 2018, a pontuação média em matemática não se alterou significativamente", avalia o Ministério.A avaliação do PISA também recolhe informação cuja finalidade é a contextualização dos resultados de desempenho dos alunos.Uma das dimensões de contextualização considerada no PISA é a da equidade da educação, e um dos índices utilizados é o Estatuto Socioeconómico e Cultural (ESCS)., indica o Ministério. "O efeito do estatuto socioeconómico e cultural no desempenho em leitura é maior em Portugal do que no conjunto dos países da OCDE".

"A diferença da pontuação em leitura entre os alunos portugueses mais favorecidos e os menos favorecidos é de 95 pontos, sendo que 13,5% da variação dos resultados pode ser explicada pelo ESCS dos alunos (valor semelhante ao obtido na OCDE - 12%)", acrescenta ainda o ME.







