Ministério Público abre inquérito a ameaças a deputadas e ativistas de direitos civis

O primeiro passo da investigação é escrutinar as contas da internet do movimento Resistência Nacional.



A RTP sabe que a Polícia Judiciária ainda não estabeleceu ligações entre o movimento e qualquer partido político.



O grupo Resistência Nacional é o responsável pela manifestação à porta da Associação SOS Racismo. Já o grupo que enviou as ameaças intitula-se "Nova Ordem de Avis - Resistência Racional".



Apesar das semelhanças, o movimento Resistência Nacional garantiu à RTP que não teve qualquer responsabilidade pelas ameaças.



Convidado do Bom Dia Portugal, António Raposo Subtil, advogado defende tolerância zero em crimes de índole racista, previsto no código penal e punido com 1 a 8 anos de prisão.