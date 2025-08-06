Ministra afirma que "há sempre escassez de meios" em quadros complicados

Foto: Fernando Veludo - Lusa

A ministra da Administração Interna falou esta quarta-feira aos jornalista. Maria Lúcia Amaral explicou que está a ser colocado no terreno o "maior esforço possível" para uma situação que é "extremamente difícil", lembrando que nestas situações existe sempre uma "escassez de meios".

A ministra explicou que são 72 os helicópteros que estão disponíveis para o combate às chamas que o número de aviões é sempre articulado com a Força Aérea que sempre disponibiliza meios quando é possível.



Maria Lúcia Amaral disse também que todo o dispositivo está concentrado em combater o que acontece e lembrou que os relatório científicos dão conta de que situação de área queimada em Portugal, é semelhante noutros países que lutam contra o mesmo.



"Estão mobilizados todos os meios disponíveis".