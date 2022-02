Ministra da Agricultura quer ver apoios europeus para a seca em Portugal

Mais de 90% do território está em seca severa ou extrema. Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera reportam a 15 de fevereiro e dão conta indica um novo agravamento da situação de seca meteorológica no país. Algo que é superior à seca de 2018 e 2005