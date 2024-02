Ministra da Agricultura vai reunir-se com manifestantes de Macedo de Cavaleiros

Após este anúncio, a organização pediu aos manifestantes que desmobilizem "ordeiramente" e "seguindo as instruções das autoridades". A A4 já reabriu ao trânsito.

"Vamos reunir com ela [referindo-se à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes] hoje ao meio-dia na Câmara de Macedo [de Cavaleiros] via `online` e na segunda-feira à tarde temos reunião [presencial] marcada para as 16h00 também na Câmara de Macedo", disse Armindo Lopes, da organização deste protesto.

As reivindicações passam “pelo pagamento integral das ajudas de 2023 até ao final de fevereiro”, além disso, querem que o valor referente aos apoios de 2024 sejam pagos até 31 de dezembro. Há ainda a questão do gasóleo agrícola que ficou mais caro nos últimos dias.O regadio também é um dos assuntos de “extrema importância para a região”.“Nós temos projetos de barragens aprovadas desde 2018 que continuam sem financiamento. Obras que foram iniciadas há algumas décadas e que nunca foram concluídas”, acrescentou Armindo Lopes.Segundo o organizador do protesto, “os agricultores estão cansados e revoltados. A questão dos subsídios foi a gota de água”. c/Lusa