Ministra da Coesão Territorial destaca "inteligência" das regiões do interior

"Este centro de inteligência competitiva não faz sentido na cabeça de alguns lisboetas, que estão muito confortavelmente sentados nos seus gabinetes e que veem o país numas lentes especiais feitas em Lisboa", disse.

"E, portanto, este centro de inteligência competitiva vem mostrar que há pessoas de grande valor nestes territórios, que o interior é inteligente e, nesse interior, o Alentejo é inteligente e consegue com alguns ingredientes, de facto, sonhar, contrariar, o que tem sido este ciclo vicioso dos territórios do interior e que se traduz sistematicamente na perda de população e no abandono que temos destes territórios", acrescentou.

A ministra da Coesão Territorial falava em Campo Maior, no distrito de Portalegre, no decorrer da sessão de apresentação do projeto do Centro de Inteligência Competitiva (CIC), promovido pelo município, em parceria com o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, a Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Politécnico de Portalegre.

Este projeto prevê um investimento superior a 991 mil euros e foi recentemente aprovado pela Comissão Diretiva do Programa Operacional do Alentejo 2020.

O CIC é um projeto de investigação e inovação, "à escala do Alentejo", centrado na valorização do conhecimento, pelos dados e a sua transferência para a atividade económica e empresarial dos setores e fileiras dos recursos endógenos, com vista ao desenvolvimento tecnológico das empresas, à sua internacionalização e à promoção da competitividade nos mercados nacionais e internacionais.

Pretende-se, através da análise e gestão de informação e da ciência dos dados, de forma analítica, criar uma vantagem competitiva, transferindo este conhecimento para as empresas, processando-se no desenvolvimento tecnológico dos seus produtos e serviços, adaptando-os a novos padrões de procura e tendências de mercado, seja por exemplo uma nova embalagem, uma utilização diferenciadora do produto ou até uma nova solução de armazenagem.

Este centro vai ser instalado na antiga Escola do 1.º Ciclo da Cooperativa, o que pressupõe uma intervenção de requalificação do edifício, por empreitada de obras públicas.

De acordo com o município, trata-se de uma intervenção que vai dotar este edifício de um "elevado desempenho" ao nível da eficiência energética, pelo que a climatização, iluminação e sistema solar fotovoltaico incluem também esta componente.

Está ainda prevista a aquisição de mobiliário, equipamento informático e de tecnologias de investigação.

Este é um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo - Alentejo 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), representa um investimento superior a 991 mil euros assegurando o município o valor da contrapartida nacional, num valor superior a 148 mil euros.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Campo Maior, João Muacho, disse que o concurso público para desenvolver a obra "ainda vai ser lançado este ano", devendo o CIC abrir as suas portas entre "maio e junho" de 2021.