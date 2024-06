Ministra da Justiça afirma que próximo Procurador-geral da República tem de pôr ordem na casa

A ministra da Justiça com críticas indiretas à Procuradora Geral da República, que se tem recusado a dar esclarecimentos sobre as várias polémicas a envolver o Ministério Público.Desde logo, o parágrafo que ditou a demissão do primeiro-ministro António Costa e mais recentemente, a violação do segredo de justiça, na Operação Influencer, com a divulgação de escutas telefónicas, sem matéria criminal.

Lucília Gago não dá entrevistas.







A ministra Rita Júdice diz que o próximo Procurador-Geral da República tem de saber comunicar.As críticas implícitas da ministra da Justiça, dirigidas à Procuradora Geral da República, que termina o mandato em Outubro.Lucília Gago que o PAN e o Bloco de Esquerda querem ouvir no Parlamento. Uma audição que está a ser bloqueada pelo Chega.