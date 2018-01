Ministra da Justiça elogia redução de processos nos últimos dois anos

Ainda assim, a ministra admitiu que os processos administrativos e tributários continuam a registar "bolsas de congrestionamento".



Francisca Van Dunem aproveitou ainda a abertura do ano judicial para fazer um balanço da ação governativa, lembrando a reabertura dos 20 tribunais encerrados na reforma de 2014, ou a reabertura de cursos de formação para juízes e magistrados do Ministério Público, e ainda a entrada de cerca de 400 oficiais de justiça.



A modernização também esteve em destaque no discurso da ministra, ao destacar que os avanços "da organização burocrática dos tribunais continua a estar no centro da agenda do Governo".