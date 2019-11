Ministra da Justiça visita mãe que abandonou bebé no lixo

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A mãe que abandonou o bebé no caixote do lixo em Lisboa está bem de saúde e a receber apoio psicológico, constatou a ministra da Justiça, que sexta-feira visitou a jovem na cadeia de Tires.