Ministra da Saúde elogia currículo do novo diretor executivo do SNS

Miguel A. Lopes - Lusa

Declarações da ministra da Saúde aos jornalistas, esta quarta-feira de manhã, à margem da visita ao Centro de Saúde de Algueirão Mem-Martins, no concelho de Sintra.



António Gandra d'Almeida vai suceder no a Fernando Araújo, que tinha apresentado a demissão no mês passado.



A ministra Ana Paula Martins diz também que falou com Fernando Araújo sobre o fim do percurso à frente da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. E já recebeu o relatório de atividades que tinha sido exigido pelo Governo.