Ministra da Saúde garante qualidade nas urgências da Margem Sul

A resposta da ministra da Saúde face a um atendimento num centro de saúde que não tem as mesmas valências da urgência pediátrica do Garcia de Orta. Marta Temido deixou a garantia de que o encerramento noturno das urgências pediátricas é temporário.Marta Temido tinha à espera um protesto contra o encerramento noturno das urgências pediátricas do Garcia de Orta.





Em reação a este encerramento, a presidente da câmara de Almada, Inês de Medeiros, disse que sente a obrigação enquanto autarca de dar voz e de ser o rosto da ansiedade que esta situação está a criar junto das populações. Também os deputados do Partido Socialista (PS) eleitos pelo círculo de Setúbal querem uma solução rápida para o caso destas urgências.

Entre eles está a líder da bancada parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.Os deputados socialistas querem saber qual o plano de contingência que está a ser adotado para "garantir a rápida reposição do normal funcionamento da urgência pediátrica noturna".