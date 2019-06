Ministra da Saúde já ultrapassou "a linha vermelha"

Foto: Antena 1

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios o bastonário da Ordem dos Médicos diz que a ministra não é fácil de convencer, não concretiza, não é simpática com os profissionais de saúde, não os trata bem, falta-lhe mérito e capacidade.



Conclui que quem manda na Saúde é o Ministério das Finanças. "Nós estamos todos a trabalhar para o Dr. Centeno" mas ainda assim considera que "a responsabilidade do que está mal na saúde, não é do Dr. Centeno é da ministra da Saúde".

Médicos fizeram 5,7 milhões de horas extraordinárias



No ano passado os médicos fizeram 5,7 milhões de horas extraordinárias. O número avançado pelo bastonário da Ordem dos Médicos.





Um valor que foi de cerca de seis milhões ao ano, em 2015, 2016 e 2017 e que por comparação com 2014, ano da, ficou acima em mais de dois milhões.Miguel Guimarães diz que este dinheiro dava para contratar três mil médicos e acusa o Governo de estar a recorrer a horas extraordinárias para colmatar a falta de médicos.