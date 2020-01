Ministra da Saúde prevê que setor entre em ciclo de "expansão"

A ministra está esta segunda-feira a ser ouvida na Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado.



Marta Temido destacou os gastos com contratação e pessoal em Braga e rejeitou a existência de um modelo supermercado a propósito das declarações do bastonário sobre um sistema de vales para uso nos hospitais privados.