Ministra da Saúde reúne-se com sindicatos de médicos, enfermeiros e farmacêuticos

Durante a manhã, Ana Paula Martins recebe as delegações do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos. À tarde há reuniões com os sindicatos dos enfermeiros e dos farmacêuticos.

Entre as exigências das estruturas sindicais estão aumentos salariais, melhores condições de trabalho e progressão na carreira. Algo que que já reivindicavam junto da anterior equipa do Ministério da Saúde.

Na passada segunda-feira, a nova titular da pasta da Saúde recebeu as ordens do sector."Todas as propostas que nos fizeram chegar formalmente serão agora avaliadas, uma a uma, nos próximos dois meses, porque parte delas não depende só do Ministério da Saúde, depende do Governo como um todo", afirmou então Ana Paula Martins aos jornalistas, após a primeira ronda de diálogo com as ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos., prosseguiu a governante."No prazo de 60 dias conseguiremos dizer às ordens quais são as matérias em que esperamos a colaboração das ordens e quais são as matérias onde, naturalmente, com um calendário e com um acordo para a legislatura, poderemos caminhar".

Resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde



Ainda segundo a ministra da Saúde,: "Preocupadas porque sentem que é preciso dar melhor resposta, apesar de o SNS ter uma resposta bastante intensa"."Diariamente, fazem-se muitas consultas, fazem-se muitas cirurgias, fazem-se muitas intervenções, mas há, de facto, como todos sabemos, listas de espera e, naturalmente, os profissionais são os primeiros interessados em conseguir responder aos seus doentes", enfatizou.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, sinalizou a abertura do Governo para acolher propostas. Por sua vez, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, alertou para a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e sublinhou que é preciso melhorar as condições de trabalho. Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, considerou necessária uma articulação com o setor privado.



A ministra colocaria a ênfase na necessidade de fixar profissionais:

c/ Lusa