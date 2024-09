"Ministra tinha o telemóvel desligado". Autarca de Arouca lança críticas ao Governo

"Hoje estamos mais confortáveis, temos chamadas e apoio de todo o lado, mas na primeira noite eu efetivamente senti falta nomeadamente de quem lidera estas matérias", afirmou a responsável.



A autarca de Arouca diz mesmo que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, "tinha, efetivamente, o telemóvel desligado e não tínhamos a quem decorrer".







Margarida Belém sublinha o trabalho levado a cabo pelas corporações de bombeiros de Arouca e das corporações vizinhas no combate às chamas. "Estivemos efetivamente isolados e sozinhos no primeiro dia e na primeira noite de combate" ao incêndio, acrescentou.







"Senti falta de apoio na fase inicial, no primeiro dia", vincou ainda. "As respostas que tínhamos era que tínhamos de lidar [com o incêndio] com o que tínhamos no terreno", assinalando que "faltaram meios" sobretudo no início do incêndio.







A autarca de Arouca disse por fim que também contactou o ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, para pedir ajuda. "Devo reconhecer que realmente foi um ministro que esteve sempre com o telemóvel ligado", acrescentou.