Ministro da Cultura anuncia extinção da Fundação Berardo

Questionado sobre se o anúncio da extinção da Fundação Berardo estava relacionado com o processo colocado por Joe Berardo contra o Ministério da Cultura, Pedro Adão e Silva explicou não ter conhecimento do processo.



“A decisão foi ponderada e avaliada nas últimas semanas e já estava tomada. Decidimos que era o momento de anunciar [a extinção da fundação]”.



O ministro da Cultura anunciou também que as obras que se encontram em curso no CCB vão sair até ao fim do ano do local, depois de o acordo com a Fundação Berardo ter sido denunciado. O objetivo para o futuro é a construção de um Museu de Arte Contemporânea em Belém.



A decisão tinha de ser tomada até ao dia 1 de julho; caso contrário o acordo seria automaticamente renovado. Pedro Adão e Silva explicou também que o Estado vai passar a gerir o espaço do Centro Cultural de Belém onde estava situado o Museu Berardo.