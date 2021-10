Ministro da Defesa não comenta protesto de militares

O protesto é contra as regras impostas aos militares, com centenas de manifestantes que não gostaram da proibição de ser cantado o hino dos paraquedistas, a música Pátria Mãe, mas também por ter sido impedido o uso da boina verde, típica do paraquedistas.



O ministro da Defesa acabou por ter de ser protegido por uma escolta da Polícia do Exército para evitar os manifestantes.



Questionado pelos jornalistas, Gomes Cravinho não fez qualquer comentário sobre as críticas e o protesto. O ministro realçou apenas que este é um dia de celebração e agradecimento.