Ministro da Saúde considera protesto dos enfermeiros especialistas "eticamente condenável"

A recusa dos enfermeiros especialistas de executar funções especializadas, por não receberem como especialistas, está a paralisar blocos de parto.



O ministro da Saúde diz aos enfermeiros em protesto que o governo não vai ceder a exigências intempestivas.



Adalberto Campos Fernandes falou à saída da Comissão de Saúde da Assembleia da República. O Ministério da Saúde está à espera do parecer que pediu com urgência ao conselho consultivo da Procuradoria-geral da República sobre a legalidade do protesto dos enfermeiros especialistas.



O enfermeiro Bruno Reis, porta-voz do movimento dos enfermeiros especialistas, sublinhou que os enfermeiros não abandonaram os blocos de partos, nem deixaram de trabalhar, mas só desempenham as funções para que são pagos.