Ministro da Saúde mais preocupado com serviços no inverno do que fecho de maternidades

Na Grande Entrevista da RTP3, o ministro da Saúde passou a questão para o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, e explicou que só no próximo ano será tomada uma decisão.Manuel Pizarro promete diálogo com os médicos e os enfermeiros para valorizar as carreiras. Revela também que está a trabalhar num plano para evitar constrangimentos nas urgências no inverno.O funcionamento dos serviços está no topo das preocupações do ministro e as maternidades não são tão urgentes.