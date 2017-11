Ministro do Ambiente na RTP: "Portugal está em seca e os portugueses não se aperceberam"

RTP12 Nov, 2017, 20:38 / atualizado em 12 Nov, 2017, 20:49 | País

Em entrevista ao Telejornal, o ministro do Ambiente explica que “Portugal está em seca e o comum dos portugueses não se apercebeu que isto está a acontecer”. Matos Fernandes considera que só os agricultores perceberam a situação que o país atravessa”.



“Não se aperceberam porque existe um plano de contingência e prevenção contra a seca onde fica claro quais são as principais prioridades: o abastecimento humano e os usos humanos”, explica o governante, que apela a um "uso parcimonioso" da água.



“Os portugueses não se aperceberam porque a água está nas torneiras. É fundamental sempre fazer um uso parcimonioso de um recurso que é escasso. Neste momento, mais ainda porque Portugal tem quase todo o seu território em seca severa”, alerta.

Situação difícil em Viseu



O distrito de Viseu apresenta as situações mais difíceis, nomeadamente os concelhos de Mangualde, Nelas e Viseu. O ministro afirma que estes são os “únicos casos de aglomerado urbano com dimensão” onde não está garantida água para um ano.

Consumir menos água

Matos Fernandes garante no entanto que o Governo tudo está a fazer para que a água não falte nas torneiras, com água a ser transportada em camiões cisterna.Para além destas medidas conjunturais, o Executivo explica que estão a ser feitos investimentos para resolver este problema de forma estrutural. Matos Fernandes exemplifica com investimentos no Alentejo e com trabalhos para aumentar a capacidade de algumas barragens existentes, nomeadamente a de Fagilde que abastece Viseu.No entanto, o Governo aposta sobretudo numa redução do consumo de água. O ministro do Ambiente diz que é preciso “imaginar um futuro com menos recurso de água”. Matos Fernandes aponta, por exemplo, que há efluentes tratados nas ETAR que ainda poderiam ser utilizados, por exemplo, na lavagem de ruas e na rega de jardins.O ministro do Ambiente nota ainda que é preciso reduzir as perdas na própria rede de distribuição, lamentado as perdas de 25 a 30 por cento que existem na própria rede antes do consumo final. “Portugal fez um trabalho importante, tendo passado de mais de 40 por cento de água perdida na rede para menos de 30 por cento. Temos de continuar a fazê-lo”, defende Matos Fernandes.O ministro do Ambiente garante ainda que, apesar dos recentes incêndios, está garantida a qualidade da água que chega às torneiras portuguesas. “As estações de tratamento de água que existem em Portugal estão preparadas para tratar água com maior carga orgânica do que a comum”, explica.Em todo o país, a água da torneira tem “99 por cento das análises” que indicam ser “água segura e de excelente qualidade”. O ministro garante que assim continuará a ser apesar do aumento de custos para as entidades que gerem a água. Promete ainda que este aumento não será repercutido no bolso dos portugueses.