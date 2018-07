Partilhar o artigo Ministro do planeamento e infraestruturas garante que investigação aos acidentes com comboios foi rigorosa Imprimir o artigo Ministro do planeamento e infraestruturas garante que investigação aos acidentes com comboios foi rigorosa Enviar por email o artigo Ministro do planeamento e infraestruturas garante que investigação aos acidentes com comboios foi rigorosa Aumentar a fonte do artigo Ministro do planeamento e infraestruturas garante que investigação aos acidentes com comboios foi rigorosa Diminuir a fonte do artigo Ministro do planeamento e infraestruturas garante que investigação aos acidentes com comboios foi rigorosa Ouvir o artigo Ministro do planeamento e infraestruturas garante que investigação aos acidentes com comboios foi rigorosa