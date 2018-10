Partilhar o artigo Ministro do Trabalho confirma período transitório e novo modelo de reformas antecipadas Imprimir o artigo Ministro do Trabalho confirma período transitório e novo modelo de reformas antecipadas Enviar por email o artigo Ministro do Trabalho confirma período transitório e novo modelo de reformas antecipadas Aumentar a fonte do artigo Ministro do Trabalho confirma período transitório e novo modelo de reformas antecipadas Diminuir a fonte do artigo Ministro do Trabalho confirma período transitório e novo modelo de reformas antecipadas Ouvir o artigo Ministro do Trabalho confirma período transitório e novo modelo de reformas antecipadas