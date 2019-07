Ministro explica falta de contas nos transportes

No último sábado, o semanário SOL dava conta de que desde a entrada do atual Governo em funções nunca foram aprovados os relatórios de contas na CP, Transtejo e Soflusa.



O semanário escreveu que a CP está há quatro anos sem qualquer aprovação das respetivas contas por parte do ministério das Finanças e do ministério do Planeamento e das Infraestruturas.



O mesmo tem acontecido à Soflusa que tal como na CP, desde 2015 que não tem recebido a aprovação de contas.



O ministro diz que mesmo sem a aprovação as empresas funcionaram normalmente mas espera que daqui para a frente o Governo consiga aprovar os relatórios.



No caso da CP a empresa apresentou, no ano passado, mais de 2 mil milhões de capital próprio negativo mesmo com o Governo a injetar capital próprio.