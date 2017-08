MNE à espera de confirmar paradeiro de portuguesa desaparecida

Luís Carneiro, lembrou ainda que o processo "não está concluído", estando por isso os serviços portugueses vão continuar em contacto com os congéneres espanhóis.



A vítima mortal é uma mulher de 74 anos, residente em Lisboa, que visitava Barcelona na companhia da neta, tendo chegado à cidade catalã cinco horas antes do atentado.



A Secretaria de Estado da Comunidades está também em contacto para saber do paradeiro dessa jovem portuguesa, de 20 anos.



O secretario de estado confirmou que até agora só esta família portuguesa contactou os serviços consulares em busca de familiares.



Luís Carneiro explicou ainda que os serviços portugueses só podem confirmar o falecimento da portuguesa depois das próprias autoridades espanholas o fazerem.



Ontem à noite "não havia informação de portugueses entre as vítimas que já tinham sido identificadas", referiu.



"Entre as vítimas que estavam a dar entrada nas unidades hospitalares", também não havia notícia de portugueses, acrescentou, sublinhando que nem todas as vítimas passam pelos hospitais, se não o necessitarem.